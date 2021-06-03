بمشاركة روبي وسميرة سعيد .. وليد منصور يكشف تفاصيل ألبوم صيف بارد جدًا

قرر المنتج وليد منصور طرح ألبوم "كوكتيل" فى شهر يوليو المقبل وهو تحت مسمى “صيف بارد جدا”، يضم 9 أغنيات منفردة سنجل لـ 9 نجوم.

وكشف وليد بعض التفاصيل عن الألبوم الجديد من خلال مداخلة تليفونية مع الفنان ادوارد عبر برنامج “القاهرة اليوم” وقال وليد منصور إن الفكرة تأتي بوحي من CD كوكتيل كان زوار مدينة الإسكندرية يشترونه، وكان اسمه "صيف ساخن جدًا"، أما "صيف بارد جدًا" فهي فكرة يهدف من خلالها إلى تنشيط صناعة الموسيقى، وتشجيع المنتجين على إنتاج الأغاني، وأيضًا تشجيع الجمهور على شراء الـ CD المادي مرة ثانية.

وأوضح وليد منصور : أن خطة الدعاية لهذا المشروع تشمل إقامة حدث يضم النجوم المشاركين في "صيف بارد جدا"، بحيث يحضر الحدث من يحمل غلاف الـ CD، الذي سيكون متوفرًا في محلات "ڤيرجن".

وأما عن النجوم الذين يشاركون فى الالبوم منهم روبي، وائل جسار، سميرة سعيد، هيثم شاكر، مي سليم، رزان مغربى، مدين والممثل محمد جمعة، والموزع أحمد إبراهيم.

فيلم أهل الكهف

ويستكمل وليد تصوير فيلم "أهل الكهف" الذي يتولي إنتاجه عقب تعافيه وتعافي النجم خالد النبوي الذي أصيب بفيروس كورونا مؤخرًا ومن المقرر أن يسافروا للمغرب خلال الفترة المقبلة لاستكمال التصوير هناك.

ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية، نظراً لكم النجوم الذين يشاركون واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد على أعلى مستوى، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل 2021.

وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم وصبري فواز، هاجر احمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.

وليد منصور وروبى

وكانت قد أثارت الفنانة روبى للجدل خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ؛ بعد تداول مجموعة من الصور الجديدة لها برفقة المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور.

وتتميز الفنانة روبى؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها.

المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور نفي وجود زواج بالفنانة روبي واتهم مروجي تلك الصور والشائعات بالفبركة في منشور نشره عبر صفحته الشخصية علي فيس بوك.

وليد كتب وقال: "بجد ناس وصل بيها المرض تعمل حاجات غريبة وتركب صور وعلشان في الآخر تقول سبق للأسف أنا بضحك جدًا من الناس دي علشان الدماغ المريضه وصلت لكده".

وأضاف "في الآخر برضه ربنا موجود وهيبان وعلي العموم استمر يا فنان بس أنا أكبر من إني أرد خاصة لما يكون كلام غلط متفبرك ربنا يهدي ويشفي".