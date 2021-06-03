في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة هالة صدقي

تصدرت الفنانة هالة صدقي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب الفيديو المتداول في عيد ميلادها الـ 59.

كانت الإعلامية بوسي شلبي، قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيه من حفل عيد ميلاد الفنانة هالة صدقي، قبل اسبوعين من موعده.

وظهرت هالة صدقي في الفيديو، وهي تقوم بإطفاء الشموع مع جمهورها ومحبيها الذين فاجأوها، لتقوم بعدها بوسي شلبي بالإشارة إلى «زير مياه» موجهة رسالة لهالة قائلة: «ده بقى يا حبيبتي عشان بيت الطاعة تكسريه بقى».

علقت الفنانة هالة صدقي على طلب زوجها السابق لها في بيت الطاعة قائلة “المسخرة بعينها” مؤكدة أن زوجها نشر فيديو شهير على السوشيال ميديا وقام بتطليقها وهو ما لا يجوز في المسيحية وهو شو إعلامي من جانبه.