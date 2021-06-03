محافظ أسيوط يفتتح مسجد الرحمن بمدينة أسيوط الجديدة ويلتقي بالمواطنين

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مساء أمس مسجد الرحمن بمدينة أسيوط الجديدة التابعة لمركز الفتح والذى تم انشاؤه بالجهود الذاتية وذلك ضمن المساجد التى تم افتتاحها على مستوى المحافظة وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية .

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندس علي محمد نائب رئيس الجهاز والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف والعديد من التنفيذيين ومفتشي إدارة أوقاف منفلوط ومواطني قرية بني عدي.



حيث افتتح المحافظ ومرافقوه المسجد الذى تم انشاؤه بالجهود الذاتية وتبرع من الدكتور محمد سيد فرغلى ثم أدى صلاة العشاء بالمسجد وسط جموع المصلين من أبناء قرية بني عدي القبلية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من حيث التباعد بين المصليين وارتداء الكمامات ثم استمع الحضور إلى الخطبة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف عقب صلاة العشاء وتحدث فيها عن أهمية إعمار المساجد وتطويرها وانشاء المساجد الجديدة .

مشيرًا إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية ووزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر داعيا المولى تعالى أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء مؤكداً أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات لافتًا إلى تنسيق الجهود بين كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة لاستكمال خطة التطوير.



وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم افتتاح أكثر من 139 مسجدًا خلال الأشهر الماضية بعد تطويرها وتجديدها بقرى ومراكز المحافظة لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 5687 مسجد حكومي على مستوى المراكز والمدن والقرى مؤكدًا على دعمه الكامل لتطوير المساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد البعض الأخر وفقًا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها لافتًا إلى التنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأوقاف لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المساجد وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين مثمناً مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة داعيًا الله أن يحفظ مصرنا الغالية وأن تصبح تلك المساجد منارات إسلامية تثقيفية تساهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة .

وأكد أن بناء مصر وتنميتها لن يحدث إلا بتعاون الجميع والوقوف معًا يدًا واحدة مؤكدا أهمية تطبيق كافة الاشتراطات الوقائية ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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