أنشيلوتي يسعى لبقاء راموس مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، على أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لريال مدريد، سيجري محادثات مع سيرجيو راموس مدافع المرينجي المخضرم لاستمراره مع الفريق.

روميو أجريستي الصحفي الإيطالي الموثوق، أكد أن كارلو أنشيلوتي سيتدخل في ملف تجديد عقد سيرجيو راموس قائد الفريق.

راموس ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد بشأن التجديد، وأصبح أقرب للرحيل أكثر من أي وقت مضى.

وأكد الصحفي الإيطالي أن أنشيلوتي سيتحدث مع راموس خلال الأيام القليلة المقبلة، لأنه يُدرك قيمة سيرجيو في الفريق، وسيحاول إقناعه بالتجديد.

أنشيلوتي تواجد في ريال مدريد خلال الفترة من 2013 حتى 2015، وتوّج برأسية راموس الشهيرة ببطولة دوري أبطال أوروبا 2014 ضد أتلتيكو مدريد، بعدما كان النادي الملكي متأخرًا بهدف حتى اللحظات الأخيرة، وسجل سيرجيو التعادل، وفازوا في النهاية 4/1 بعد الذهاب لوقت إضافي.