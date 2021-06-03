عمرو سعد يحسم الجدل حول الموسم الثاني من "ملوك الجدعنة"

عمرو سعد

قال الفنان عمرو سعد ، إن هناك رغبة جماهيرية تطالب بعمل جزء ثانٍ من مسلسل "ملوك الجدعنة" لكنه يستبعد وجود عمل درامي مرة أخرى مع مصطفي شعبان “إما جزء ثاني أو كل واحد سيكون له عمله الخاص”.

تابع "عمرو سعد "، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية mbcمصر، أنهم قاموا بالتفكير فى عمل سلسلة من مسلسل "ملوك الجدعنة" ولشاهد أيضا والتفكير فيه كفكرة دائمة إنتاجياً ولا تتوقف عند عمرو سعد ومصطفي شعبان فقط ، لافتاً إلى أن المسلسل أحدث تواصلا كبيرا مع الجماهير في كل الطبقات.

أوضح عمرو سعد، أن النجاح الذي حققه المسلسل جعل الإنتاج يفكر فى عمل أجزاء أخرى لكن توجد أيضا بعض المخاوف من تحقيق نفس النجاح مرة أخرى، معقباُ أنه ليست كل الأخبار صحيحية 100 %.