لا أصدق دموعه.. والد أجويرو يشن هجومًا عنيفًا على بيب جوارديولا

شن ليونيل إل كاستيلو، والد النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب فريق برشلونة الإسباني، هجوما عنيفا على بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

كان نادي برشلونة، أعلن، الاثنين الماضي، تعاقده مع بيب جوارديولا، لمدة موسمين، قادما من مانشستر سيتي، في صفقة انتقال حر.

وقال ليونيل إل كاستيلو في تصريحات أبرزتها صحيفة “ موندو ديبورتيفو” الإسبانية:" أرسنال وتشيلسي قاتلوا حتى النهاية للتعاقد مع أجويرو، لكني نجلي كان ينتظر حتى اللحظة الأخيرة للتجديد مع مانشستر سيتي، وهذا لم يحدث".

وتابع:" لا أصدق دموع جوارديولا يوم وداع أجويرو، لم يكن أبدا صادقًا مع ابني".

وأشار:" . في رأيي ، جوارديور لك يكن يريد بقاء أجويرو، يريد فقط أن يكون بطل الرواية في أنديه أكثر من اللاعب، من يوم لآخر، يغير اللاعبين، ويغير خط الوسط ، ولا يعرف اي لاعب إذا ما كان سيبدأ أساسيا أم لا".

وعن انضمام نجله إلى برشلونة، أوضح:" أراه سعيدا الآن، كان صديقًا لـ ليونيل ميسي منذ أن كان عمره 15 عامًا وتحدثوا دائمًا، يبدو أن ميسي سيبقى في برشلونة ، لذا سيلعبان معًا ".