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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمة التحفظ على أمواله.. محمد رمضان ينشر فيديو جديد

صدى البلد

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بفيديو جديد له .
 

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا : "‬‏‪جمعة مبارك على الناس الأصيلة الأصلية .. انتظروا #ثابت الأربعاء القادم ان شاء الله #ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان 

 

وكان  محمد رمضان نشر، امس، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أعلن خلاله التحفظ على أمواله في أحد البنوك.

وقال محمد رمضان:" صحيت الصبح علي تليفون إن الدولة تحفظت على أموالي، وبقول إن أنا ومالي ملك بلادي .. والشعبيين والفلاحين اللي زي زي مابيسيبو في البنك بيسيبو في بيتهم ".

 

كشف المحامي شعبان حسين والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية  لـ صدى البلد عن  سبب الحجز على أموال الفنان محمد رمضان في البنوك. وان الحجز على أموال الفنان محمد رمضان في البنوك هو حجز تحفظي والدولة ليس لها علاقة بذلك .

حيث قام ورثة الطيار أشرف أبو اليسر بحجز تحفظي على أموال محمد رمضان وذلك للحصول على المبلغ الذي حكم به القضاء كتعويض للطيار أشرف أبو اليسر .

وأضاف ان ما يشاع ان الدولة تحفظت على أمواله او منعته من التحكم فيها كلام غير صحيح وهذا إجراء طبيعي يحدث في جميع الاحكام واجبة النفاذ مع جميع الناس وليس محمد رمضان فقط .

كما ان أسرة الراحل قامت بعمل حجز مالي "مدين لدى الغير" في هذا البنك فقط وليس في جميع البنوك كما أشيع .

 

محمد رمضان صدى البلد الفنان محمد رمضان المهن التمثيلية نقابة المهن التمثيلية

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