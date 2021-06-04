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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال استقبال الأطقم الهندسية..

الفلسطينيون بقطاع غزة يهتفون: تحيا مصر وعاش الرئيس السيسي

الفلسطينيون بقطاع
الفلسطينيون بقطاع غزة

رحب أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عصر اليوم الجمعة، بالأطقم الهندسية المصرية التي دخلت إلى القطاع قبل قليل للبدء في عملية إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة.

وأبرز صور ومقاطع فيديو اصطفاف المواطنين الفلسطينيين البسطاء من نساء وأطفال وشيوخ وهم يرفعون علم مصر ويلوحون بعلامة النصر ترحيبا بالأطقم الهندسية المصرية، مرددين عبارات "تحيا مصر وعاش الرئيس السيسي".

وبتوجيهات من الرئيس السيسي دخلت اليوم الجمعة عبر منفذ رفح معدات هندسية وأطقم مصرية لقطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة.

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غزة الفلسطينيين تحيا مصر السيسي منفذ رفح

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