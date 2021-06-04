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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. محمد صلاح في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي موسم 2020-2021

صدى البلد

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عن التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي عن موسم 2020-2021.

 

وتواجد محترفنا المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول في التشكيل المثالي، بعد أدائه الرائع مع الفريق هذا الموسم بتسجيله 22 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وضم التشكيل المثالي للبريميرليج من رابطة اللاعبين المحترفين كل من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش ( مانشستر سيتي)

خط الدفاع: جواو كانسيلو ( مانشستر سيتي) - روبين دياز ( مانشستر سيتي) - جون ستونز ( مانشستر سيتي) - لوك شاو ( مانشستر يونايتد)

خط الوسط: إلكاي جوندوجان ( مانشستر سيتي) - كيفن دي بروين ( مانشستر سيتي) برونو فيرنانديز ( مانشستر يونايتد )

خط الهجوم: محمد صلاح ( ليفربول) - سون هيونج مين ( توتنهام هوتسبير ) - هاري كين ( توتنهام هوتسبير)

 

يذكر أن محمد صلاح لم يتواجد في قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن رابطة اللاعبين المحترفين، لكنه تواجد في القائمة عن رابطة الدوري الإنجليزي.

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