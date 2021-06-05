أليفة رأفت.. كاتبة مصرية احتفل بها جوجل

جوجل يحتفل بذكرى ميلادها

احتفل منذ قليل "جوجل "ب عيد ميلاد الكاتبة والأديبة المصرية الراحلة فاطمة رفعت والتي عرفت باسم "أليفة رفعت " .



ويرصد صدى البلد أبرز معلومات عن الكاتبة المصرية في عيد ميلادها بعد تهنئة جوجل لها .

١/ ولدت أليفة رفعت في مثل هذا اليوم من عام 1930 في القاهرة، وكتبت قصتها القصيرة الأولى - وهي قصة تدور حول القرية التي يتردد عليها أسرتها في الصيف - وهي في التاسعة من عمرها فقط، على الرغم من أن أختها الكبرى وبختها بسبب كتاباتها، إلا أنها واصلت أحلامها في أن تصبح كاتبة من خلال دراسات اللغة الإنجليزية في جامعة القاهرة في أواخر الأربعينيات.

٢/ لم يكن شقيقها الوحيد القريب منها الذي حاول إسكات صوتها، على الرغم من أنها نشرت العديد من القصص تحت اسمها المستعار من عام 1955 إلى عام 1960، إلا أن زوج رفعت رفض فنها ومنعها من إطلاق أعمالها لأكثر من عقد من الزمان.

٣/ في أوائل السبعينيات، بدأت أخيرًا في كتابة القصص القصيرة مرة أخرى، وأصدرت مجموعة منها في عام 1983 تحت عنوان "المنظر البعيد للمئذنة"، هذا الاختيار غير الخاضع للرقابة لـ 15 قصة خيالية يأخذ القراء إلى العالم العاطفي للنزاع بين الزواج، ويواجهون بشجاعة الموضوعات المحظورة على أمل أن يتم تشجيع المزيد من النساء مثلها على التحدث عن حقيقتهن.

٤/ في عام 1984 ، كرمتها جمعية الأدب الحديث بجائزة التميز تكريمًا لما يزيد عن 100 عمل منشور، تمت ترجمة العديد منها إلى العديد من اللغات وقراءتها في وسائل الإعلام الدولية الكبرى.

٥/كانت لها مجموعة من القصص القصيرة التي عكست حياة النساء المصريات في الريف المصري، ترجمت كتبها إلى الإنجليزية والألمانية والسويدية والهولندية.

٦/ كانت تأمل في شبابها في الالتحاق بالجامعة، لكن والديها عارضا ذلك، بل وخططا لزواجها، وكان لهذا الحدث تأثير بارز على كتاباتها التي انتقدت فيها الطريقة التي تعامل بها المرأة محتجة على وضع المرأة في بيئة لا تمنحها حرية الاختيار، فيما يسمى بـ “أدب الاحتجاج”.



٧/وصفت “أليفة رفعت” في قصصها، حالة الوحدة التي عانت منها النساء، والفصل الحاد بين عالم الرجل وعالم المرأة، بل ودعت الأزواج لاحترام رغبات زوجاتهم الجنسية..وقد انطلقت في هذا الميدان حتى كتبت أقاصيص عن السحاق وعن اتخاذ الحبيبة بديلاً عن الزوج في أداء وظائفه، وعن فضول المراهقات والمراهقين لاكتشاف وظائف الأعضاء لدى كل منهما، وغير ذلك من الموضوعات، أدي ذلك لمهاجمتها لما في كتاباتها من تحدٍ للتقاليد.



٨/ من أعمالها: (حواء تعود لآدم، مجموعة قصصية- من يكون الرجل، مجموعة قصصية- بعيداً عن المئذنة، مجموعة قصصية- جوهرة فرعون، رواية)



٩/توفيت الأديبة أليفة رفعت في 4 يناير عام 1996 في القاهرة ونشر نعيها باسمها الحقيقي «فاطمة عبد الله رفعت» في أحياء القاهرة.

١٠/ احتفي بها موقع جوجل اليوم وكتب ؛ عيد ميلاد سعيد اليفة رفعت! شكرًا لك على عدم خوفك من مشاركة حقيقتك وإلهام الآخرين لفعل الشيء نفسه.