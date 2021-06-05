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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة: فحص 1.2 ألف مريض بقرية شرارة بالحسينية

القافلة الطبية
القافلة الطبية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية شرارة التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ  كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٢٥٥ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٠ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

محافظ الشرقية يُتابع أعمال تغطية ورصف طريق العشة ونفق عرابي بالزقازيق

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

وأوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعه الصبابة بنطاق مراكز " الزقازيق وههيا وأبو كبير وأبو حماد "بطول 4 كم لخدمة زمام 4000 فدان وبتكلفة 17 مليون و996 ألف جنية مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10سم والتبطين يشمل القاع والميول، لافتاً إلي أن نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع وصلت الي 36 % وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن المشروع يساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب حيث يعد من المشروعات كثيفة العمالة.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة توفير حياة كريمة برنامج حياة كريمة الكشف الطبي المجاني قافلة طبية مجانية

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