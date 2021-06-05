مفيد عاشور يكشف نصيحة محمود ياسين له ..فيديو

قال الفنان مفيد عاشور، إن التعليم فن وليس كلاما يقال فقط، مضيفا:" الممثلون في مسلسل لعبة نيوتن عظماء وعلى رأسهم محمد ممدوح ومحمد فراج ومنى زكي وسيد رجب ".



وأضاف في حواره مع الفنانة منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك مخرج يضيف للممثل وهناك مخرج يخصم من رصيد الممثل، ولكن الممثل الجيد يضيف للدور أيا كان طبيعته ".

وتابع مفيد عاشور :" هناك حلقة مفقودة الآن ما بين الجيل السابق والجيل اللاحق، وتلك الحلقة المفقودة في اتساع مستمر ولا يوجد تواصل بين الأجيال حاليا ".



وأكمل مفيد عاشور :" الفنان الراحل محمود ياسين كان شخصا محترما وودودا جدا ومحمود ياسين وجه لي كلاما في منتهى الروعة وكان شهادة اعتز بها في مسيرتي الفنية، وقال لي أول لما تدخل البلاتوه سلم على الناس كلها ولازم تكون علاقتك بكل الناس في البلاتوه إنسانية جيدة لأن أول رد لتمثيلك المتواجدين في البلاتوه ".