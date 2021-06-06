وزير الاتصالات: شبكات الانترنت جاهزة لامتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن امتحانات الثانوية العامة تم السيطرة عليها إلكترونيا من خلال شبكات جيدة وخوادم، كما أنه تم اختبار الشبكات خلال 3 امتحانات سابقة، تم إجراءها لطلاب الثانوية العامة.



وأوضح "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الخوادم وشبكات الأنترنت أثبتت نجاحها خلال الفترة الأخيرة، وياتت جاهزة مؤهلة لامتحانات الثانوية العامة.



وأضاف وزير الاتصالات، أنه تيسرًا على الطلاب قرر وزير التربية التعليم وجود امتحان الثانوية العامة هذا العام إلكترونيًا من خلال "التابلت" بجانب وجود نسخة ورقية.