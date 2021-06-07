محافظ الإسماعيلية يحيل "تسريب امتحان الإعدادية" إلى النيابة العامة

قرر اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، إحالة واقعة تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية للنيابة العامة، حيث تم الغاؤه، وتقرر إعادته غدا الثلاثاء.



واصدر محافظة الاسماعيلية، قبل قليل، بيانا توضيحيا بشأن إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بعد واقعة اكتشاف تسريبه.



قالت إدارة الاعلام بالديوان العام لمحافظة الاسماعيلية، خلال البيان، إن طه عجلان وكيل اول وزارة التربية و التعليم بالإسماعيلية، اكتشف عن طريق إدارة أمن المديرية تسريب لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية لشهادة اتمام المرحلة الاعدادية عن طريق برنامج" الواتس اب"، مما أدي علي الفَور للعرض علي اللواء شريف بشارة، المحافظ والذي قرر بدوره تأجيل الميعاد لباكر غدا الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحا.



التأكد من تسريب الامتحان جاء بعد بدء الامتحان علي أجهزة موبايل الطلبة و أولياء الامور، حيث تم التسريب أثناء نقله الي المدارس.

كما تم إبلاغ مكتب وزير التربية و التعليم و غرفة عمليات الوزارة.

في السياق ذاته، تم إبلاغ مدير امن الاسماعيلية نظرا لتجمهر بعض الطلاب و اولياء امورهم وبعض المدرسين إعتراضا علي إعادة الامتحان و تعطيلهم حركة المرور.

و تم الإنتهاء لقرار الإعادة غدا 9 صباحا، و ذلك حفاظا لمصلحة الطللاب و تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.