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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يدعو لتنسيق الجهود بين أعضاء الناتو لاستكمال الانسحاب من أفغانستان

الناتو
الناتو

 دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى ضرورة تنسيق الجهود بين دول أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمواجهة التحديات المشتركة واستكمال عملية الانسحاب من أفغانستان.


وشدد أوستن ـ خلال استقباله أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، حسبما أفادت قناة “الحرة” الإخبارية اليوم، الثلاثاء، على مواصلة القوات الأمريكية وحلف الناتو مساندة الحكومة الأفغانية في مرحلة ما بعد الانسحاب.


وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي قد أكد - في وقت سابق - أن القوات الأمريكية أتمت نحو نصف عملية الانسحاب من أفغانستان، وستكون قادرة على إتمام العملية بالكامل بحلول سبتمبر القادم.


وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن - في 14 مايو الماضي - عن خطط للبدء في سحب قوات بلاده من أفغانستان، على أن تكتمل هذه العملية بحلول 11 سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن وقعت إدارة سلفه دونالد ترامب اتفاقا مع طالبان، أخذت بموجبه واشنطن على عاتقها التزاما باكتمال سحب قواتها وقوات حلفائها من أفغانستان بحلول 11 مايو الماضي لكن تم إرجاء الانسحاب.
 

وزير الدفاع الامريكي الناتو أفغانستان الانسحاب

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