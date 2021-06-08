قرارات بايدن العنيفة.. لماذا تعد أكبر ضربة للشركات الصينية ؟

واشنطن تنتقم من بكين على طريقتها

أصدر الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن قرارًا الأسبوع الماضي يصادر على قدرات الصين التجارية، ويحد من تواجدها في الأسواق الأمريكية، وهو ما يقول إن الرئيس الديمقراطي يسير على نهجه سابقه الجمهوري ترامب، وإن بشكل أقل حدة، غير متبعٍ لسياساتٍ جديدة كما كان يتوقع البعض قبل توليه الحكم.

وقبل تولي جو بايدن الحكم كان يعتقد البعض إنه سيبادر إلى اتخاذ سياسة جديدة تقلب التوتر مع الصيني إلى شكل أوسع للتعاون، لكن يظهر إن الصين ليست بريئة كذلك، إذ لم تبد أوراق حسن نية للتجاوب مع أمريكا.

ووفق ما كتب المحلل كارين فريفيلد ونشرته صحف دولية عدة، فيعد أمر الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي بحظر الاستثمار الأمريكي في شركات صينية معينة، فقد وسع من أمر مماثل وقع عليه سلفه دونالد ترامب.

يقول خبراء قانونيون إن ذلك قد يساعد الإدارة أيضًا على تجنب الهزائم المحرجة في المحكمة بعد أن فشل الحظر الذي فُرض قرب نهاية إدارة ترامب في مواجهة الطعون القانونية.

سيحظر أمر بايدن الاستثمارات الأمريكية في حوالي 60 شركة في قطاعي تكنولوجيا الدفاع والمراقبة في الصين.

قال المحامي بواشنطن كيفين وولف ، المسؤول السابق بوزارة التجارة ، "إنه (الحظر) أوسع نطاقًا وهو معيار يقلل بكثير المشاركة و الإدراج للشركات" ، مضيفًا أنه يجب أن يتحمل التدقيق القانوني بشكل أفضل.

يحظر الأمر الجديد الاستثمارات في الشركات التي "تعمل في أو عملت في" قطاع الدفاع الصيني أو المواد ذات الصلة ، أو في تكنولوجيا المراقبة ، أو التي يملكها أو يتحكم فيها شخص ما.

وقال المراقبون إن الهدف هو الحد من تدفق الأموال إلى الشركات التي تقوض أمن الولايات المتحدة أو "القيم الديمقراطية"، مما يسمح بإدراج انتهاكات حقوق الإنسان ضمن الضغوط على الصين.

تم فرض حظر ترامب على الشركات العسكرية الصينية على نحو محدد منذ سنوات في قانون سمي بــ “تفويض الدفاع الوطني" والذي يقول بحظر التعامل مع :الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة الصينية أو "المنتسبة" إلى جيش التحرير الشعبي ، أو التابعة لوزارة حكومية أو قاعدة صناعية دفاعية لجمهورية الصين الشعبية.

ويتوسع قرار بايدن ليمثل ضغط أكبر على الصين، حيث يتوسع قرار بايدن ليشمل الشركات التي تعمل بشكل مباشر مع الدولة الصينية، وتوضيح الغموض الذي كان موجودًا في الشروط، ليشمل القرار الجديد الشركات التي "تعمل في" قطاعي الدفاع أو المراقبة حتى وإن لم يرتبطوا بشكل مباشر بالدولة الصينية.

كان أمر ترامب بحاجة إلى الدعم بعد أن ذهبت ثلاث شركات إلى المحكمة للطعن عليه.

قال بيل راينش ، كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS): "عادة ما تحجم المحاكم عن إبطال قرارات الرئيس عندما يتخذ قرارًا يتعلق بالأمن القومي".

أضاف "حقيقة أنهم فعلوا ذلك يشير إلى صياغة سيئة حقًا من جانب ترامب ودفاع سيئ عن القرارات المتخذة".

كانت شركة شاومي Xiaomi المصنعة للهواتف الذكية ومقرها بكين ، والتي خسرت حوالي 10 مليارات دولار من القيمة السوقية في شهر بعد إدراجها في قائمة الشركات المحظورة ، أول من رفع قضية لمحاولة الكشف عن عيوب أمر ترامب.

أوقف القاضي تصنيف شركة شاومي في مارس، مشيرًا إلى عدم وجود أدلة على أنها تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني أو جمهورية الصين الشعبية ، ووصف إدراجها بأنه "تعسفي ومتقلب".

تضمنت أدلة الحكومة جائزة منحت لرئيس شاومي، والتي حصل عليها أكثر من 500 من رواد الأعمال منذ عام 2004 ، بما في ذلك مديرو شركة لحليب الأطفال.

كما استشهدت الحكومة باستثمارات الشركة في شبكات الجيل الخامس 5G وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، لكن القاضي أشار إلى أنها أصبحت بسرعة قياسية شبكة متطورة تدهم أجهزة المستهلك العادي ، وليس فقط الشئون العسكرية.

كما أشار القاضي إلى وجود أخطاء في مذكرة قرار الحكومة ، بما في ذلك الاقتباس غير الصحيح من النظام الأساسي المعني ، وقال إن الحكومة لم تستوف تعريف "تابع موضح في الخصومة" ، أي أن الحكومة الأمريكية لم توضح ارتباطات الشركة ولم تظهر إن الشركة الصينية "يسيطر عليها فعليًا شخص آخر أو هيئة مرتبطة بآخرين خاضعين للسيطرة الصينية ".

في الشهر الماضي ، وافقت إدارة بايدن على إزالة الشركة من القائمة.

فازت شركة لوكونج Luokung Technology Corp ، وهي شركة لتكنولوجيا الخرائط ، بحكم أولي مماثل.

وبهذا فلا شاومي ولا لوكونج ولا جوين الشركة الثالثة التي طعنت في تصنيفها، مدرجة في القائمة المنقحة.

وقالت المحامية ويندي ويسونج التي تتخذ من هونج كونج مقرا لمكتبها، والتي كانت تفكر في رفع قضايا بناء على أوامر ترامب ، إن قوائم بايدن تبدو أكثر صلابة.

ذكرت ويسونج : "قد يكون من الصعب تحدي التعيين لأن الأساس المنطقي لن يكون ضعيفًا على الأرجح ، ومعايير التحديد ليست ضيقة الصياغة".

قال راينش من CSIS إن العديد من الشركات الأخرى يمكن أن تتأثر بأمر بايدن اعتمادًا على "مدى عدوانية الإدارة الأمريكية التي تريد أن تكون قرارتها مواجهة للصين".