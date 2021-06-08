حفل للموسيقار هانى شنودة فى ساقية الصاوى.. تفاصيل

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوى حفل الفنان الكبير"هانى شنودة" يوم الجمعة 11 يونيو الساعة 8م بعنوان "طاقة ألهمت أجيال" وسيمتعنا بمجموعة من أحب أعماله الموسيقية.



هاني شنودة ملحن وموزع موسيقى مصري اكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، وكانت له الريادة والفضل في تكوين أول فرقة موسيقية مصرية.

وعلى الجانب الآخر كانت أحيت الفنانة الشابة أمنية حسن حفلا غنائيا رفعت من خلاله لافتة كامل العدد.



شارك أمنية في حفلها عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان محمد فهيم وزيزو وعازف العود مايكل أنسى.

غنت أمنية في الحفل عددا من أغانيها المعروفة مثل عشم إبليس والحكاية وغلبني وعن تجربة ولأول مرة تغني " مجرد مكالمة". وغنت دويتو مع محمد فهيم.