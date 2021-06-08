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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل للموسيقار هانى شنودة فى ساقية الصاوى.. تفاصيل

هاني شنودة
هاني شنودة

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوى حفل الفنان الكبير"هانى شنودة" يوم الجمعة 11 يونيو الساعة 8م بعنوان "طاقة ألهمت أجيال" وسيمتعنا بمجموعة من أحب أعماله الموسيقية. 

هاني شنودة ملحن وموزع موسيقى مصري اكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، وكانت له الريادة والفضل في تكوين أول فرقة موسيقية مصرية.

شارموفرز يُحيى حفلتين بـ ساقية الصاوى 17و18 يونيو

حفل روك جديد فى ساقية الصاوي .. تفاصيل

وعلى الجانب الآخر كانت أحيت الفنانة الشابة أمنية حسن حفلا غنائيا رفعت من خلاله لافتة كامل العدد.


شارك أمنية في حفلها عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان محمد فهيم وزيزو وعازف العود مايكل أنسى.

غنت أمنية في الحفل عددا من أغانيها المعروفة مثل عشم إبليس والحكاية وغلبني وعن تجربة ولأول مرة تغني " مجرد مكالمة". وغنت دويتو مع محمد فهيم.

ساقية الصاوي فرقة موسيقية امنية حسن ساقية عبد المنعم الصاوى شارموفرز هاني شنودة

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