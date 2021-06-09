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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يعتمد خطة ضخمة للتصدي لتهديد الصين

الشيوخ الأمريكي
الشيوخ الأمريكي يعتمد خطة ضخمة للتصدي لتهديد الصين

حصل مجلس الشيوخ الأمريكي على عدد كاف من الأصوات؛ للموافقة على نحو 250 مليار دولار من الميزانية، للتصدي للتهديد التكنولوجي من الصين، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.

واعتمد المجلس، بأغلبية كبيرة، خطة طموحة للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، اعتبرت نصا "تاريخيا" للتصدّي اقتصاديا للصين ولنموذجها "الاستبدادي".

وترصد هذه الخطة، أكثر من 170 مليار دولار؛ لأغراض البحث والتطوير، وترمي خصوصاً إلى تشجيع الشركات على أن تنتج على الأراضي الأمريكية أشباه الموصلات التي تتركز صناعتها حالياً في آسيا.

وحصلت الخطة على تأييد 68 عضوا، مقابل معارضة 32.

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وينصّ مشروع القانون على على تخصيص مبلغ 52 مليار دولار على مدى 5 سنوات لتشجيع الشركات على تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وكذلك لتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال.

كما تم رصد مبلغ قدره 1.5 مليار دولار لتطوير شبكة الجيل الخامس، أحد مجالات التوتر الرئيسية بين الصين والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون للتصويت في مجلس النواب الأمريكي، في موعد لم يتم تحديده، حتى يتم اعتماده رسميا وإرساله للرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.

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