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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تعلن بدء موجة رابعة من كورونا.. والصحة توضح حقيقة اللقاحات الفاسدة

صدى البلد

أعلن وزير الصحة التونسي فوزي المهدي اليوم “الأربعاء”، دخول البلاد الموجة الرابعة من تفشي وباء فيروس كورونا.

 

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تونسية، قال وزير الصحة التونسي إن بلاده دخلت الموجة الرابعة من تفشي وباء فيروس كورونا فعليا، وأن هناك 18 ولاية في البلاد مصنفة حاليا كمناطق ذات خطر مرتفع.

 

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وقال الوزير:"الوزارة تعمل على دعم المستشفيات بالتجهيزات اللازمة والرفع من نسق عملية التلقيح ومن ذلك زيارة رئيس الحكومة إلى جنيف لتسريع جلب كميات اللقاح عبر منظومة "كوفاكس".

 

من جهة أخرى نفى الوزير ما تم تداوله بخصوص وجود جرعات منتهية الصلاحية، مؤكدا أن جميع الجرعات من لقاح "أسترازينيكا"، مشيرا إلى أن 190 جرعة فقط من جملة اللقاحات التي وصلت لتونس تم إتلافها لانتهاء صلاحيتها.

تونس الموجة الرابعة كورونا لقاح كورونا أسترازينيكا

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