البنتاجون: مباحثات بين أمريكا وتركيا بشأن أفغانستان

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، إن الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط كافٍ لمواجهة التحديات في أفغانستان مستقبلا.

وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، أن واشنطن تبحث حاليا مع القادة الأتراك في آليات توفير الحماية والأمن لمطار كابول بعد الانسحاب الأمريكي وقوات حلف شمال الاطلسي من أفغانستان، المرتقب إتمامه قبل 11 سبتمبر المقبل.

وتأتي تصريحات كيربي قبل أيام من رفع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال فرانك ماكينزي، خطة إلى البيت الأبيض تقضي بعرض خطط لحماية السفارة الأمريكية في كابول وتأمين الطريق الذي يربطها بمطار العاصمة الدولي.

ومن بين هذه الخطط، تكليف الجيش التركي، المشارك في إطار قوة حلف شمال الأطلسي، مهمة حماية أمن مطار كابول والإبقاء على دفاعات عسكرية لردع أي خطر يهدد الملاحة الجوية.