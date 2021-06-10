عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: مباحثات بين أمريكا وتركيا بشأن أفغانستان

البنتاجون: مباحثات بين أمريكا وتركيا بشأن أفغانستان

صدى البلد

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، إن الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط كافٍ لمواجهة التحديات في أفغانستان مستقبلا.

وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، أن واشنطن تبحث حاليا مع القادة الأتراك في آليات توفير الحماية والأمن لمطار كابول بعد الانسحاب الأمريكي وقوات حلف شمال الاطلسي من أفغانستان، المرتقب إتمامه قبل 11 سبتمبر المقبل.

البنتاجون يكشف تطورات الانسحاب من أفغانستان.. وحقيقة تعرض قواته للهجوم

مصادر أمريكية: البنتاجون يقرر إرسال كتيبة عمليات خاصة لتأمين الانسحاب من أفغانستان

وتأتي تصريحات كيربي قبل أيام من رفع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال فرانك ماكينزي، خطة إلى البيت الأبيض تقضي بعرض خطط لحماية السفارة الأمريكية في كابول وتأمين الطريق الذي يربطها بمطار العاصمة الدولي.

ومن بين هذه الخطط، تكليف الجيش التركي، المشارك في إطار قوة حلف شمال الأطلسي، مهمة حماية أمن مطار كابول والإبقاء على دفاعات عسكرية لردع أي خطر يهدد الملاحة الجوية.

 

أمريكا تركيا أفغانستان البنتاجون الشرق الاوسط كابول

موضوعات متعلقة

البنتاجون يكشف تطورات الانسحاب من أفغانستان.. وحقيقة تعرض قواته للهجوم

مصادر أمريكية: البنتاجون يقرر إرسال كتيبة عمليات خاصة لتأمين الانسحاب من أفغانستان

البنتاجون: ندافع عن أي اعتداءات على قواتنا المنسحبة من أفغانستان

البنتاجون: خطة الانسحاب من أفغانستان تشمل بعض المتعاقدين‎

ترشيحاتنا

مصدر يكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع محمود حمدي الونش

إسرائيل.. الجيش يكشف تفاصيل وفاة ضابط مخابرات بارز داخل السجن

خناقة في الكونجرس البوليفي.. تراشق بالألفاظ ولكمات أثناء انعقاد الجلسة .. فيديو

كيف يسهم قانون الجمارك الجديد فى تخفيف العبء عن الموازنة العامة؟

صلاة الاستخارة.. كيفيتها وهذه الأوقات لا تجوز فيها

البنتاجون: مباحثات بين أمريكا وتركيا بشأن أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

خناقة في الكونجرس البوليفي.. تراشق بالألفاظ ولكمات أثناء انعقاد الجلسة .. فيديو

والد الطفل رشيد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لابنه ..فيديو

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

كسوف حلقي للشمس غدا.. هل يشاهد في سماء الوطن العربي؟

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

الأهلاوية يساندون الكيان.. شوبير يفتح النار على جماهير الزمالك

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ