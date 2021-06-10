عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق إماراتي على استهداف ميليشيا الحوثي للأراضي السعودية

مسيرة حوثية
مسيرة حوثية

أدانت الإمارات، اليوم الخميس، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالسعودية، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

txt

قوات التحالف: الدفاعات الجوية تعترض طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

txt

البحرين تدين الهجوم الحوثي تجاه خميس مشيط بالسعودية

وأكدت الخارجية الإماراتية أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية و المدنية و أمن المملكة، و إمدادات الطاقة و استقرار الاقتصاد العالميين.

وشددت على أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن و الاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن و الاستقرار فيها.

التحالف العربي لدعم الشرعية المجتمع الدولي الخارجية الإماراتية خميس مشيط عدوان حوثي

موضوعات متعلقة

قرارات عاجلة من مجلس الأمن والدفاع السوداني بشأن سد النهضة

الرئيس اليمني يعلق على الجريمة الحوثية بحق المديين في مأرب

مقتل 8 أشخاص وإصابة 27 آخرين في قصف حوثي على مدينة مأرب

مهمة بايدن الصعبة.. العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا على المحك بسبب البريكست.. إرث ترامب يصدع الجسر عبر الأطلنطي.. وقمة مجموعة السبع فرصة لترميم الشروخ

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أشخاص بإيران

تأجيل الانتخابات في إقليم الصومال الإثيوبي

قرار من المحكمة بحق الشاب المتهم بـ صفع ماكرون

اليمن.. سلسلة انفجارات تهز معسكرا للحوثيين في صنعاء

ترشيحاتنا

الرئيس اليمني: حرق الأسر والأطفال بصواريخ المليشيات لن يؤسس لسلام حقيقي

الزمالك يعزز تفوقه على الجزيرة.. ويقترب من نهائي دوري سوبر رجال السلة

ألعب في بطولة كبيرة..رد حاسم من بوجبا عن عرض باريس سان جيرمان

صدمة .. المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض: لقاحات كورونا تصيب القلب بـ مرض قاتل

المحكمة العليا في البرازيل توافق على تنظيم البلاد لنهائيات كوبا أمريكا

نخوض مباريات بلا توقف.. كارتيرون يعلن قرارات مهمة لـ فريق الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين في انقلاب سيارة بـ الشرقية

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

قرارات عاجلة من مجلس الأمن والدفاع السوداني بشأن سد النهضة

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

صدمة .. المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض: لقاحات كورونا تصيب القلب بـ مرض قاتل

ميرور تحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

فيديوجراف.. كيف نجح صلاح في تقليل الكراهية ضد الإسلام في إنجلترا ؟

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ