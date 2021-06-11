خبير يكشف حقيقة انتقال فيروس كورونا عن طريق مياه حمام السباحة أو البحر

حذر دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من كثرة التجمعات حول الشواطئ وحمامات السباحة.



وقال "الحداد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على فضائية "دي ام سي"، أمس الخميس، أنها فرصة خطيرة لإصابة العديد من الأشخاص بفيروس كورونا.

وأشار أن كورونا ينتقل بالرذاذ من شخص مصاب لشخص سليم، لذلك المصطفين حول حمام السباحة أو الشاطئ معرضون للإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص لن يرتدوا الكمامة خارج او داخل المياه.

وأوضح أن كورونا لا ينتقل عن طريق مياه حمام السباحة أو البحر لأن مادة الكلور تقضي عليه، لذلك يجب على المواطنين ارتداء الكمامات سواء خارج البحر أو خارج حمام السباحة، والابتعاد عن التجمعات.

وأضاف: " كل مرة ننخدع بانكسار موجة فيروس كورونا وبعد تراخينا تزداد الأعداد، وهذا ليس يعني ان فيروس كورونا انتهى، فهو موجود وستحدث موجات أخرى".

