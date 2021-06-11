محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين فوز محمد صلاح النجم المصري المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وتوج محمد صلاح بالجائزة بعد حصوله علي أعلى نسبة تصويت من الجماهير.

وكان محمد صلاح وصيف ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مسجلا 22 هدفا، بينما توج بلقب الهداف هاري كين بـ 22 هدفا.

ونجح فريق ليفربول في حصد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة وتأهل الي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل .

في سياق آخر أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ليفربول يعمل على ملف الراحلين عن النادي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن مستقبل المصري محمد صلاح ما زال غير محسومًا.

وأفاد التقرير بأن ليفربول يدرس موقف لاعبه الياباني مينامينو، في ظل اهتمام من ساوثهامبتون بإبقائه في صفوف الفريق، حيث يلعب له على سبيل الإعارة.

ومن المتوقع أيضًا أن تأتي العروض لشردان شاكيري، الذي شارك في سبع مباريات فقط الموسم الماضي، حيث يتطلع ليفربول لجلب 60 مليون جنيه إسترليني مقابل بيعه.