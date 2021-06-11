عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين فوز محمد صلاح النجم المصري المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وتوج محمد صلاح بالجائزة بعد حصوله علي أعلى نسبة تصويت من الجماهير.

وكان محمد صلاح وصيف ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مسجلا 22 هدفا، بينما توج بلقب الهداف هاري كين بـ 22 هدفا.

ونجح فريق ليفربول في حصد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة وتأهل الي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل .

في سياق آخر أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ليفربول يعمل على ملف الراحلين عن النادي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن مستقبل المصري محمد صلاح ما زال غير محسومًا.

وأفاد التقرير بأن ليفربول يدرس موقف لاعبه الياباني مينامينو، في ظل اهتمام من ساوثهامبتون بإبقائه في صفوف الفريق، حيث يلعب له على سبيل الإعارة.

ومن المتوقع أيضًا أن تأتي العروض لشردان شاكيري، الذي شارك في سبع مباريات فقط الموسم الماضي، حيث يتطلع ليفربول لجلب 60 مليون جنيه إسترليني مقابل بيعه.

دوري ابطال أوروبا محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول

ترشيحاتنا

الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار : منتدى شرم الشيخ يدعم التنمية المستدامة في أفريقيا

الرسائل المختفية بشكل آخر.. سيجنال يضرب واتسآب في أفضل ميزاته

خبير اقتصادي: أسعار الذهب تنتظر فرصة للصعود .. والمستوى المتوقع مفاجأة

من مؤتمر الشباب إلى البرلمان.. رحلة التنسيقية في 3 سنوات

استبدال الأتوبيسات بميكروباصات 14 راكبا في أسيوط

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قابلة للزيادة.. رسوم النظافة تتراوح من جنيهين إلى 20 ألف جنيه بالقانون

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

بحضور أبو العينين.. مدبولي يفتتح أعمال المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

اختنقا أثناء نومهما.. مصرع صاحب مقلة ونجل شقيقه في حريق ببولاق الدكرور

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

ساسي يعلق على ارتداء عواد قميصه بعد رحيله عن للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف.. يكبرها بـ ٤٠ عاما .. أرملة سعيد صالح تكشف أسرار حياتها معه

فيديو جراف| نية حبس الزوج ..مبروك عطية يكشف الأصل الشرعي لـ كتابة القايمة

فيديو جراف.. نقص الأكسجين إليك الأسباب والأعراض

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ