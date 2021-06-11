وزير الأوقاف: الصدقة لها فضل كبير خاصة وقت الأزمات

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد ابو العباس المرسي بمنطقة بحري، في حضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ووفد الأزهر الشريف.

وقال وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة: إن الصدقة لها فضل كبير خاصة في ظل الأزمة التي نعيشها وانتشار جائحة كورونا واحتياج الفقراء للمال لشراء حاجاتهم من المواد الغذائية والدوائية للعلاج.



وأشار إلى أن الشرع الحنيف، رغب في أبواب الخير، ومن ذلك إخراج الصدقات منوها أن صدقة الأغنياء المال وصدقة الفقراء التسبيح والتكبير والكلمة الطيبة.

وذكر وزير الأوقاف، أن من أسباب علاج الداء هو الصدقة، وأن الرسول علمنا أننا نحمد الله يوميا على نعمة الصحة"، مناشدا المسلمين أن يشكروا الله على نعمة الصحة في ظل هذه الأزمة التي نعيشها.



موضوع خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون تحت عنوان: ”المفهوم الأوسع للصدقة“، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.