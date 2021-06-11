الكويت تهنئ الإمارات بعضوية مجلس الأمن

تلقي وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر لنقل تهنئة الكويت قيادة وحكومة وشعبا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة من 2022-2023، ودعم الكويت لشقيقتها في إنجاح مسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.



وكان الشيخ محمد بن راشد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، علي انتخاب بلاده في مجلس الأمن قائلا : أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023 يعكس دبلوماسيتها النشطة وموقعها الدولي، ونموذجها التنموي المتميز.

كما تقدم بن راشد بالشكر لكل أعضاء الفريق الدبلوماسي الإماراتي حيث غرد علي تويتر قائلا " كل الشكر لفريق الدبلوماسية الإماراتي بقيادة الشيخ ‎عبدالله بن زايد ونتطلع لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة في مجلس الأمن الدولي.

ويشار الي ان الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت ، اليوم الجمعة، دولة الإمارات عضواً غير دائم في مجلس الأمن.

وبدوره علق أنور قرقاش مستشار رئيس الإمارات عبر تويتر قائلا :‏ فوز ‎الإمارات بعضوية مجلس الأمن الدولي اليوم يأتي في فترة حافلة بالتحديات، وتعود الدبلوماسية الإماراتية إلى عضوية المجلس بعد 35 عاماً من تجربة أولى ثرية.

وأضاف : تنضم الإمارات إلى المجلس حاملة تطلعات كبيرة، ورؤية ملهمة شعارها ‎أقوى باتحادنا، وهدفنا بناء الجسور وتعزيز التعاون.