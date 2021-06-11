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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل الستات نكدية ولا دا بسبب الهرومونات؟.. استشاري نفسي يرد

الدكتور محمد هانى
الدكتور محمد هانى ، استشارى الصحة النفسية

قال الدكتور محمد هاني، استشارى الصحة النفسية ، إن السيدات تتأثر بالحزن، أكثر من الرجال  خاصة أن المرأة كائن يهتم بالتفاصيل وتريد أن تكون كافة الأمور فى دقة معينة وكائن رومانسي تتحكم فيها لغة المشاعر بدرجة كبيرة ودائما تحتاج أن يكون رد الفعل أن يكون على مساحة متوازية  من المشاعر .


وأضاف “ هانى “ خلال استضافته ببرنامج ”أنا وأختي” والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدراسات النفسية تكشف أن المرأة أكثر عرضة للاكتئاب مقارنة بالرجل بمعدل من 6 : 1  والذى يعود بدوره لتكوينها وتغيير الهرمونات والتى تجعل الحالة المزاجية في حالة اضطراب ولابد أن يتفهم الرجل لهذا الأمر ولا يتهمها بأنها " نكدية " وتفهم أن هذا الأمر بسبب الهرمونات واضطرا ب الحالة المزاجية .


وأشار إلى أن تغيير الهرمونات عند المرأة من الممكن أن يصل بالرجال بأن يصفوا ذلك ب "النكد"  خاصة أن المرأة تحتاج معاملة خاصة مطالبأ بعدم الاستسلام فى الزعل ولابد من الخروج من هذه الحالة على الفور.


وتابع أن المرض النفسى ليس جنونا، كما روجت بعض الأعمال القديمة فى السابق،  لافتا إلى أن الأفراد فى الغرب يعتبرون الطبيب النفسى صديقأ لهم ووظيفته مساعدة الناس وخروجهم من كافة الأزمات التى يعيشونها  وتكون زيارة " فضفضة " ، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة والمشى تنشط الدورة الدموية وأى روتين جديد يخرج الفرد من حالته النفسية يضيف جديد له. 
 

استشاري نفسي محمد هاني الطب النفسي الإكتئاب

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