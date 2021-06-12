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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أسبوع من طرحها

روبي تتخطي 3 مليون مشاهدة بـ قلبي بلاستيك

روبي
روبي

تخطت الفنانة روبي ، حاجز ال 3 مليون مشاهدة بأغنيتها " قلبي بلاستيك " وذلك بعد أسبوع من طرح الأغنية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب

 

وكانت  أغنية “قلبى بلاستيك” قد تمكنت  من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”  بعد ساعات قليلة من طرحها عبر قناتها الرسمية.

                                                                                       

وحققت الأغنية من تحقيق ما يزيد على 800 ألف مشاهدة، واحتلت المركز الثالث من أصل 50 مركز ضمن الفيديوهات الأعلى مشاهدة.

 

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روبى رقم 3 على يوتيوب بـ قلبى بلاستيك

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وطرحت الفنانة  روبي أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "قلبي بلاستيك" عبر موقع الفيديوهات الشهير  “يوتيوب”.

 

كانت الفنانة روبى روجت لأغنيتها الجديدة “قلبى بلاستيك”، حيث نشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”. 

 

وعلقت روبى قائلة: “دلوقتى تقدروا تسمعوا أغنيتي الجديدة #قلبى_بلاستك على قناتى على اليوتيوب”.

 

وحققت أغنية "حتة تانية" لـ روبي نجاحا كبيرا جداً، حيث كسرت حاجز الـ 52 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “يوتيوب”.

روبي الفنانة روبي قلبي بلاستيك تواصل الاجتماعي موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب

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