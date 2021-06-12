بلجيكا تستهل مشوارها ببطولة يورو 2020 أمام روسيا.. الليلة

يواجه المنتخب البلجيكي نظيره الروسي، اليوم السبت، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب جازبروم أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة يورو 2020.

ولا تتصدر بلجيكا التصنيف العالمي للمنتخبات قبل مشاركتها في بطولة أوروبا لكرة القدم، لكنها تملك التشكيلة الأكثر خبرة في البطولة.

وخاضت تشكيلتها المكونة من 26 لاعبا 1338 مباراة دولية بمتوسط يبلغ 50 مباراة لكل لاعب، مما يؤكد خبرة فريق المدرب روبرتو مارتينيز.



ووصلت بعثة منتخب بليجكاـ أمس الجمعة، إلى سان بطرسبرج، بعدما جاءت نتيجة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها جميع اللاعبين سلبية.



وتحوم الشكوك حول مشاركة كيفن دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي، الذي تعرض لكسرين في عظام الوجه في نهائي التشامبيونز ليج، لكنه انضم لبعثة "الشياطين الحمر" المتجهة إلى روسيا.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية عشية السفر أن لاعب الوسط، الذي ما زال يتعافى من الإصابة، لن يسافر مع الفريق من أجل أول مباراة، وقال دي بروين نفسه لملك بلجيكا لويس فيليب، الذي زار معسكر منتخب بلاده الخميس، إنه لن يكون متاحا لخوض مواجهة روسيا ولكنه يأمل في المشاركة في المباراتين أمام الدنمارك وفنلندا.