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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: العلاقات الروسية الأمريكية في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة

الرئيس الروسى
الرئيس الروسى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات الروسية-الأمريكية في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة، وذلك قبيل القمة المرتقبة التي تجمعه بنظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف يوم الأربعاء المقبل.


جاء ذلك في مقابلة أجراها بوتين مع إحدى القنوات التلفزيونية تذاع بعد غد الإثنين، أوردت وكالة أنباء /تاس/ الروسية مقتطفات منها اليوم /السبت/ .


وأضاف بوتين "لدينا علاقة ثنائية تدهورت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن يختلف اختلافًا جذريًا عن سلفه دونالد ترامب؛ لأنه سياسي محترف. وتابع بوتين : "إنه شخص مختلف، ولدي أمل كبير، نعم هناك بعض المزايا، وبعض العيوب، لكن لن تكون هناك أي تحركات قائمة على الاندفاع من جانب الرئيس الأمريكي الحالي".


وأكد الرئيس الروسي أنه لا يشعر بالقلق إزاء تصريحات بايدن المثيرة للجدل بشأنه، وذلك ردًا على سؤال حول رد فعله على المقابلة التي وصفه بايدن فيها بأنه "قاتل".


وأشار بوتين إلى أنه خلال فترة ولايته اعتاد على الهجمات من جميع النواحي وتحت كل أنواع الذرائع والأسباب وبدرجات مختلفة من الحدة و"لم يفاجئني أي منها".


وكان بايدن أشار في مقابلة مع شبكة (إيه بي سي) في مارس إلى أن على موسكو "دفع ثمن" تدخلها المزعوم في الانتخابات الأمريكية ورد بالإيجاب عندما سئل عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قاتلًا".


من ناحية أخرى، نفى الرئيس الروسي ما نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، الخميس الماضي، من مزاعم بأن روسيا تستعد لتزويد إيران بنظام أقمار صناعية متقدم من شأنه أن يمكن طهران من تعقب الأهداف العسكرية المحتملة في الشرق الأوسط، ووصفها بأنها "أخبار كاذبة ومجرد هراء".

بوتين العلاقات الروسية الرئيس الروسى جو بايدن

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