عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للحديث عن ولاد ناس.. أبطال المسلسل يحلون ضيوفا على واحد من الناس

الفنانة رانيا فريد
الفنانة رانيا فريد شوقي

يحل كل من الفنانة رانيا فريد شوقي، وأحمد وفيق، وإيهاب فهمي، والمخرج هاني كمال ضيوف برنامج واحد من الناس، اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً مع الإعلامي  عمرو الليثي، وذلك للحديث عن مسلسل “ولاد ناس”.

 

ويتناول اللقاء كواليس العمل الذي ناقش بجرأة وفن أخطر القضايا الاجتماعية التي نعاني منها، وكيف تعامل النجوم مع أدوارهم وأهم المشاهد التي قدموها، وهل استوحي المسلسل أحداثه من أحداث حقيقية؟ ولماذا قرر مؤلفه أن يقوم بإخراجه.

 

ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان طارق لطفي، في حلقة فنية خاصة في العاشرة من مساء الجمعة المقبلة ، ببرنامج واحد من الناس، ويكشف لأول مرة أهم كواليس وأسرار شخصية الشيخ رمزي في مسلسل القاهرة كابول ، وهل توقع نجاح العمل بشكل عام وشخصية الشيخ رمزي بشكل خاص.

شاهد | رانيا فريد شوقي تهنئ محمد رجب بعيد ميلاده

رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد فاتن حمامة

 

كما يكشف عن أصعب المشاهد، ولماذا عاني من الآلام في احباله الصوتية وكيف تدرب علي ضرب النار ؟ وهل تلقي تهديدات بالقتل.


وفي ختام الحلقة يكرم الإعلامي د.عمرو الليثي الفنان طارق لطفي ويهديه درع برنامج واحد من الناس تقديرا لمسيرته المهنية الرائعة ونجاح مسلسل القاهرة كابول.

برنامج واحد من الناس الإعلامي عمرو الليثي عمرو الليثي مسلسل القاهرة كابول الفنان طارق لطفي مسلسل “ولاد ناس” ذكري ميلاد فاتن حمامة لفنانة رانيا فريد شوقى الفنانة رانيا فريد شوقي رنامج واحد من الناس القاهرة كابول

ترشيحاتنا

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة القاهرة

‏حصاد 6 أعوام.. كيف حصن مرصد الأزهر المرأة والطفل من الإرهاب

لا يوجد له لقاح .. بيطرية تشرح طبيعة مرض جدري القرود و طرق نقله

تبدأ من 50 الف درهم.. أرخص 5 سيارات في السوق الإماراتي

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح

مفاجأة سارة لـ بيراميدز قبل مواجهة سموحة فى الدوري والرجاء بالكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

أول دولة عربية تعلق على قرار السعودية بشأن موسم الحج

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

ليفربول يحسم قراره بشأن مستقبل محمد صلاح

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

شاهد .. نجم سابق بذا فويس كيدز يصيب صديقه في رقبته ويكسر جمجمته

"الجنايات" تطلب تقريرا طبيا عن حالة محمد حسان الصحية في مسكنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

فيديو

فيديوجراف.. 5 أخطاء تهدد المصريين بموجة رابعة من كورونا

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

فيديو جراف.. كواليس رفض مدرسة قبول طفلة بسبب شعرها

فيديو جراف.. رسامو الخرائط يكتشفون المحيط الخامس.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

محمد أبوزيد محمد يكتب: الحضارة الفرعونية.. خرجت ولم تعد!!

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

اﻟﻤﺰﻳﺪ