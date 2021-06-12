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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع الأحياء

اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت،  اجتماعا موسعا،  مع رؤساء الأحياء ببورسعيد ومدينة بورفؤاد ، وذلك لمتابعة سير العمل فى المشروعات المطورة  بالأحياء و متابعة مستوى  الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

واستعرض المحافظ منظومة العمل داخل الأحياء ، وعدد من الملفات التى تهم المواطن فى مختلف المجالات، موجها رؤساء الأحياء خلال الاجتماع ، بتكثيف حملات المتابعة للخدمات المقدمة بكافة الأحياء، والحفاظ على المستوى الحضارى الذى حققته المحافظة ، مشددا على  ضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية  و المتابعة المستمرة من قبل رؤساء الأحياء بجميع المناطق، وذلك حرصا على الاستمرار فى الحفاظ على المستوى الجمالى والحضارى ببورسعيد ، تماشيا مع التنمية المحدثة على أرض المحافظة .

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و أكد المحافظ ،  ضرورة استمرار الجهود المكثفة للأجهزة التنفيذية بما يخدم المواطن فى المقام الأول ويخلق حالة عامة من الرضا ، مشيرا أن محافظة  بورسعيد حققت إنجازا كبيرا  فى  مستوى الأعمال الخدمية المقدمة للمواطن ، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة على ارض بورسعيد لتقديم مستوى معيشى أفضل للمواطن على كافة الأصعدة .

محافظة بورسعيد التنمية المستدامة حملات النظافة منظومة العمل اللواء عادل الغضبان نائب المحافظ

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