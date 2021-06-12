محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع الأحياء

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا موسعا، مع رؤساء الأحياء ببورسعيد ومدينة بورفؤاد ، وذلك لمتابعة سير العمل فى المشروعات المطورة بالأحياء و متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

واستعرض المحافظ منظومة العمل داخل الأحياء ، وعدد من الملفات التى تهم المواطن فى مختلف المجالات، موجها رؤساء الأحياء خلال الاجتماع ، بتكثيف حملات المتابعة للخدمات المقدمة بكافة الأحياء، والحفاظ على المستوى الحضارى الذى حققته المحافظة ، مشددا على ضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية و المتابعة المستمرة من قبل رؤساء الأحياء بجميع المناطق، وذلك حرصا على الاستمرار فى الحفاظ على المستوى الجمالى والحضارى ببورسعيد ، تماشيا مع التنمية المحدثة على أرض المحافظة .

و أكد المحافظ ، ضرورة استمرار الجهود المكثفة للأجهزة التنفيذية بما يخدم المواطن فى المقام الأول ويخلق حالة عامة من الرضا ، مشيرا أن محافظة بورسعيد حققت إنجازا كبيرا فى مستوى الأعمال الخدمية المقدمة للمواطن ، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة على ارض بورسعيد لتقديم مستوى معيشى أفضل للمواطن على كافة الأصعدة .