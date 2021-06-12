ريهام حجاج تهنئ محمد على رزق بحفل زفافه.. شاهد

هنأت الفنانة ريهام حجاج ، الفنان محمد علي رزق بحفل زفافه على مصممة الأزياء نورين ماهر .



ونشرت ريهام حجاج صورة لها هى وزوجها مع العروسين وعلقت قائلة "ألف مبروك يا رورو يارب يسعدكم ويهنيكم ويجعل أيامكم كلها سعادة ".



واحتفل الفنان محمد علي رزق بعقد قرانه اليوم على مصممة الأزياء نورين ماهر، في حفل بسيط حضره أفراد العائلة وعدد من أصدقاء العروسين.

وأعلن محمد علي رزق في فبراير الماضي خطبته على نورين ماهر بعد قصة حب دامت لعدة أشهر بدأت عقب لقائهما في جلسة تصوير سابقة له كانت تعمل بها منسقة للملابس ومصممة.

ونشر عدد من الأصدقاء صورا من حفل عقد قران محمد علي رزق ونورين ماهر على حسابه بموقع فيسبوك، وحرصوا على تهنئته

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