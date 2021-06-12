دينا الشربيني تنشر الإعلان التشويقي لـ فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

روجت الفنانة دينا الشربيني، لفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” من خلال نشرها الإعلان التشويقي للعمل من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام.

علقت دينا الشربيني قائلة: “الإعلان التشويقى لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين ٧/٧ بجميع دور العرض في مصر والعالم العربي”.

وتدور أحداثه عن صراعات وخلافات شخص مع زوجته الأولى، التي تطلب منه الطلاق لكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.