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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني تنشر الإعلان التشويقي لـ فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

صدى البلد

روجت الفنانة دينا الشربيني، لفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” من خلال نشرها الإعلان التشويقي للعمل من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام.

 

علقت دينا الشربيني قائلة: “الإعلان التشويقى لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين ٧/٧ بجميع دور العرض في مصر والعالم العربي”.

كريم عبد العزيز يروج لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

نيرة كمال تتعرض إلى أزمة زوجية في البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وتدور أحداثه عن صراعات وخلافات شخص مع زوجته الأولى، التي تطلب منه الطلاق لكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

الفنانة دينا الشربيني كريم عبد العزيز ماجد الكدواني كريم عبد العزي دينا الشربي فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

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