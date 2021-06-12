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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

محمد حسان ومحمد حسين
محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان لمحكمة الجنايات

ورد اسما الداعيين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، خلال جلسة محاكمة 12 متهمًا في قضية الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، المعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة". 

قصة محمد حسان ويعقوب

محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ أمرت بإفادتها من جانب مصلحة الطب الشرعي بالحالة الصحية للداعية محمد حسان من داخل مسكنه، كما أمرت بـ ضبط وإحضار محمد حسين يعقوب

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للمزيد حول علاقة محمد حسان ومحمد حسين يعقوب بـ "خلية داعش إمبابة" وسبب ضبط وإحضار محمد حسين يعقوب وسر طلب تقرير حول الحالة الصحية للداعية محمد حسان ، شاهد الفيديدجراف التالي: 

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