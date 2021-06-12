نشأت الديهي: لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة إنذار وتحذير.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن سامح شكري وزير الخارجية، وجه مساء أمس الجمعة، خطابًا بمثابة مستند رسمي لمجلس الأمن يحيطهم خلاله بمستجدات المفاوضات المتعثرة مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مصر تعترض رسميًا على أي تصرف أحادي إثيوبي يفرض أمر واقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.



وتابع أن ما قام به سامح شكري، جزء من تحركات الدولة فيما يتعلق بسد النهضة، معتبرًا أن لجوء مصر لمجلس الأمن من خلال وزير الخارجية بمثابة إنذار وتحذير لمجلس الأمن من أن التحركات الأحادية لإثيوبيا تؤدي لزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها.