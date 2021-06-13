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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| منطقة عسير تبحث التعاون مع "أرامكو" لخدمة المنطقة

أرامكو
أرامكو

التقى  الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، بمكتبه ، فريقًا من شركة " أرامكو السعودية" برئاسة المدير التنفيذي لشؤون أرامكو السعودية خالد بن خليفة الملحم، يرافقه عددٌ من القياديين من مختلف إدارات الشركة.


وقال تقرير نقلته وكالة الانباء السعودية “ واس” إنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وفرص النمو في المنطقة، وفقًا للخطة الاستراتيجية التي أعدتها هيئة تطوير عسير بما يتوافق مع رؤية 2030، بالإضافة إلى بحث عددٍ من المبادرات المقترحة في مختلف المجالات التي تمكّن الشركة من المساهمة في أعمالها بالمنطقة.

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ويأتي هذا اللقاء استكمالًا لأعمال اللقاء الذي عُقد في مارس الماضي.


واطّلع رئيس هيئة تطوير المنطقة على إسهامات أرامكو السعودية ومبادراتها المجتمعية بعسير، ومنها مبادرة زراعة وإنتاج البن، ومبادرة تربية النحل وإنتاج العسل التي استفاد منها 400 مواطن منهم 50 سيدة، كما ستقدم أرامكو السعودية 40 ألف شتلة بُن لـ100 مزارع سينتج من خلالها 160 طنًا بحلول عام 2022م.
 

أرامكو اقتصاد السعودية مال واعمال اخبار الخليج منطقة عسير

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اقتصاد السعودية| منطقة عسير تبحث التعاون مع "أرامكو" لخدمة المنطقة

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