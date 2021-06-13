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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة السبع تدعو لإجراء دراسة جديدة عن منشأ كورونا في الصين

أرشيفية
أرشيفية

دعت مجموعة السبع التي تستضيفها بريطانيا، اليوم الأحد، إلى إجراء دراسة جديدة تقودها منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا في الصين.

 

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، برويس جونسون، أن المجموعة تتعهد توزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا.

 

كما أوضح جونسون أن مجموعة السبع تتعهّد خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بمقدار النصف بحلول عام 2030.

 

من جانبه، قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الأحد إن مجموعة السبع وافقت على تكثيف إنتاجها من اللقاحات المضادة لكورونا وتسليمها في أنحاء العالم.

 

وأضاف ميشيل، الذي يرأس اجتماعات قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي، في رسالة مصورة على تويتر "الأولوية هي ضمان قدرتنا على تلبية الطلب على اللقاحات، وهنا يتولى الاتحاد الأوروبي زمام القيادة. وانضم لنا شركاء الآن لتسريع إنتاج اللقاحات وتوزيعها في أنحاء العالم".

 

وذكرت مسودة بيان مجموعة السبع اليوم الأحد أن مجموعة من الدول ستقدم مليار جرعة من لقاحات كورونا خلال العام المقبل وستعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين ودول أخرى من أجل زيادة المساهمة على مدى الأشهر المقبلة.

قمة السبع مجموعة السبع فيروس كورونا كورونا الصحة العالمية دراسة الصين

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