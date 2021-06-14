المصل واللقاح توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن التبرع بالدم

المصل و اللقاح

قالت الدكتورة نهى أبو شنب رئيس قطاع بنك الدم بالمصل و اللقاح، إن التبرع بالدم يعنى حياة، وأن المواطن عندما يتبرع بالدم يحدث نشاط فى الجسم، وأن الخلايا التى تنشأ تكون أقوى من التى كانت موجودة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، وأسماء يوسف، أنه ينصح بتبرع المواطنين بالدم كل ثلاثة أشهر.



ولفتت إلى أن مرضى القلب و السكر غير المنضبط ، لا يتبرعون بالدم وذلك خوفًا عليهم من أى مشكلات.



وأشارت إلى أن المتخصصين فى سحب الدم من المواطنين يتبعون جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، فى أثناء الحصول على الدم.



وأوضحت أن تبرعات المواطنين بالدم فى المرحلة الأولى من كورونا قلت بنسبة 80%، عن الفترة التى كانت تسبقها وفى المرحلة الثانية قلت نسبة التبرعات بنسبة 50%.



وطالبت المواطنين بالتبرع بالدم لإنقاذ حياة المواطنين.

