إقبال كبير علي حجز وحدات مدينة نور ينعش السوق العقاري ويبرهن علي جدارة مشروعات طلعت مصطفي بثقة العملاء.. شاهد

برهن الإقبال الكبير للعملاء على حجز وحدات سكنية بمشروع مدينة نور الجديدة - احدي مشروعات طلعت مصطفي ـ على الجدارة الكبيرة والثقة التي تحظى بها مشروعات المجموعة باعتبارها واحدة من أهم المطورين العقاريين في مصر والشرق الأوسط.

ولم تكد تمر أيام قليلة على طرح مدينة نور- أمام العاصمة الإدارية الجديدة، إلا وتوافدت شرائح كبيرة ومتنوعة من العملاء الراغبين في اقتناص فرصة للاستثمار والسكن في المدينة المستقبلية.

الإقبال على شراء شقق مشروع نور

وجاء إعلان المجموعة عن تقديم خصومات كبيرة للحاجزين ليشجع المزيد من المواطنين على زيادة معدلات الإقبال على مقار البيع، للفوز بميزة التخفيض الذي يبلغ 5٪ من قيمة الوحدة حال التعاقد خلال الأسبوع الأول من إطلاق المشروع الثلاثاء الماضي، على أن تتوالى الخصومات لمدة خمسة أسابيع، إلى أن تصل نسبته ابتداء من غد الثلاثاء لنحو4٪ من قيمة الوحدة، وصولا لنسبة 1٪ خلال الأسبوع الأخير.

5 آلاف فدن في مدينة نور

وتقدم مجموعة طلعت مصطفى من خلال مدينة نور حزمة من الوحدات السكنية متعددة المساحات والأنماط علي مساحة 5000 فدان، كما تتيح تسهيلات في السداد تصل الي 15 عاما.

ويشتمل مشروع مدينة نور على مزايا سكنية وخدمية غير معتادة في السوق المصري، كما تتميز بموقعها العبقري بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة مستقبل العمران في مصر، فضلا عما توفره من خدمات طبية ورياضية ومراكز تجارية وترفيهية، ومدارس وجامعات، ومساحات خضراء وبحيرات واسعة، ومسارات لركوب الدراجات، وأخرى لوسائل النقل الذكي، وغيرها من الخدمات وكلها تدار بواسطة احدث التكنولوجيات العالمية في مجال إدارة المدن الذكية والمستدامة والخضراء.

الإقبال على شراء شقق مشروع نور

وعبر عدد كبير من عملاء الشركة عن مدى تقديرهم وإعجابهم بروعة وجمال التصميمات ومستويات الخدمات المقدمة التي تدعو للفخر، خاصة أن جميع مشروعات مجموعة طلعت مصطفي تحمل مواصفات ومزايا متفردة، كما هو الحل في الرحاب ومدينتي بما يؤكد أن مشروع " نور" سيحقق نقلة نوعية إضافية في سجل الشركة الحافل بالانجازات.