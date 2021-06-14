ميركل: روسيا تمثل تهديدا كبيرا لـ الناتو

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن روسيا لا تعد حلف الناتو شريكاً، بل تنظر إليه على أنه خصم.

وبحسب "الشرق" السعودية، أكدت “ميركل”، أن حلف الناتو يرى تهديدات حقيقية في السياسات التي تنتهجها روسيا والصين.

وأضافت ميركل "كان من الواضح في مناقشات قمة حلف الناتو أن روسيا تمثل تحديا كبيرا".

وأشارت ميركل إلى أن "الصين منافس في العديد من القضايا وشريك في العديد من القضايا الأخرى".

وقال البيان الختامي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إن طموحات الصين تشكل "تحديات منهجية"، وأنه لا عودة إلى الوضع الطبيعي مع روسيا ما دامت تنتهك القانون الدولي.