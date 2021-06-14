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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور

اسما شريف منير
اسما شريف منير

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” .

 

وتألقت أسما شريف بإطلالة أنيقة حيث ارتدت بنطلون باللون البني الفاتح وتيشرت أسود مما آثار إعجاب متابعيها.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.

 

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

 

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بقرط بسيط مع أسورة ونظارة شمس لإكمال ظهورها.

أسما شريف منير انستجرام أحدث ظهور إطلالة انيقة اللون الاحمر

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