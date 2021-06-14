بإطلالة أنيقة.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” .

وتألقت أسما شريف بإطلالة أنيقة حيث ارتدت بنطلون باللون البني الفاتح وتيشرت أسود مما آثار إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بقرط بسيط مع أسورة ونظارة شمس لإكمال ظهورها.