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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الإسكندرية: 50 مليون جنيه تكلفة إعادة تشغيل شاطئ النخيل

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة خصصت 7 شواطئ على الكورنيش لكي يكون سعر الدخول إليها 5 جنيهات فقط للفرد، موضحًا "أي جمعية خيرية لذوي الهمم على مستوى الجمهورية تريد أن تزو هذه الشواطئ يمكنها مراسلتنا لإبلاغنا بالعدد والموعد وسوف نجهز لها إحدى هذه الشواطئ أو أي مكان أخر ولن تدفع أي مقابل".

وأضاف الشريف في مداخلة هاتفية بالإعلامية بسمة وهبة خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "خصصنا 2 كابينة على شاطئ ستانلي لذوي القدرات الخاصة، أما شاطئ النخيل مازال مغلقا بقرار من النيابة العامة، كما تم توقيع بروتوكول مع جمعية 6 أكتوبر واستلمت الشاطئ وتعهدت بصيانته وإصلاح الشاطئ بالكامل".

وتابع محافظ الإسكندرية: "إصلاح النخيل مكلف وأعتقد أنه قد يصل إلى 50 مليون جنيه لكي نسمح بالنزول به، لكن الجمعية وعدتنا بأنها ستنسق مع شركة المقاولون العرب بعمل حواجز تسمح بنزول المواطنين، فهو شاطئ طويل ومن أهم الشواطئ في منطقة العجمي". 

وأردف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية: "الجمعية بدأت في بناء سور لمنع تسلل المواطنين إلى البحر في فترة الليل، وأي مساهمة من جانب رجال الأعمال في هذا الإطار نحن جاهزون لها، لأن الجمعية مسؤولة مسؤولة كاملة عن الشواطئ بما في ذلك المنقذين".

 

 

90 دقيقة محافظ الاسكندرية محمد الشريف الاسكندرية اللواء محمد الشريف

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