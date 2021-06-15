نقلة حضارية في الجمهورية الثانية..أول خط مترو أنفاق بالإسكندرية حلم طال انتظاره ..شاهد

تشهد الإسكندرية طفرة في جميع المجالات خلال السنوات السبع الأخيرة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد، حيث نالت المدينة الساحلية اهتمامًا كبيرًا من الرئيس السيسي، وكان لها نصيبًا من المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في كل ربوع مصر شرقًا وغربًا جنوبًا وشمالاً، وذلك بهدف إنشاء "إسكندرية جديدة" تليق بأن تكون عروس المتوسط في القرن الحادي والعشرين وتودع كل مشاكلها المزمنة على مدى عقود.



ومن أبرز هذه المشروعات، تنفيذ أول مترو بالإسكندرية، بديلاً عن خطة سكة حديد أبوقير، حيث تعهدت هيئة الأنفاق بتحويل قطار أبوقير من خط سكة حديد إلى مترو أنفاق، بحيث يعتمد الخط على مسار خط سكة حديد أبوقير الحالي في المسافة من أبوقير شرقًا وصولاً إلى محطة مصر بوسط المدينة بطول حوالي 22 كم، ومن المقرر أن يمتد خط المترو بعد ذلك إلى غرب المدينة.

تفاصيل المشروعات

يبلغ طول خط مترو أبوقير ٢١.٧ كم، بتكلفة ١.٧ مليار يورو، يشمل جميع الأعمال الصناعية، واجمالي عدد المحطات ٢٠ محطة قابلة للتعديل.



ويهدف المشروع إلى الوصول إلى ٦٠ ألف راكب ساعة/ اتجاه بمتوسط حجم نقل مليون و٢٠٠ راكب في اليوم، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال ٣ سنوات؛ تنقسم إلى 2 سنة لانتهاء من أعمال المسار والأعمال الصناعية وسنة للانتهاء من الحلول المرورية وتحويلات المرافق والأنفاق والكباري.

تقرر إلغاء محطة الرمل الميرى، مع الإبقاء على باقى المحطات الموجودة حاليا، وإضافة 5 محطات جديدة بالمسار هى "باب شرق – سبورتنج - ميامى – كفر عبده - محمد نجيب"، وستصل سرعة المترو إلى 80 كم/ س.



ويأتي هذا المشروع كمرحلة أولي للربط على منظومة القطار السريع الواصل من الإسكندرية والعلمين مارا ببرج العرب، ووصولا إلي السادس من أكتوبر والعين السخنة.

حلم لكل الإسكندرانية



وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مشروع "مترو أبو قير" كان من الأحلام التي تمناها أهالينا بالإسكندرية، وبفضل الله عز وجل وتوجيهات القيادة السياسية أصبح هذا الحلم حقيقي، وسنبدأ التنفيذ الفعلي في القريب العاجل، موضحًا أن هذا المشروع من أعظم المشروعات التي ستتم علي أرض الإسكندرية.

نقلة نوعية للثغر في الجمهورية الجديدة



وفي تصريحات لصدى البلد، قال النائب محمد الحمامي، عضو مجلس النواب، إن مشروع مترو الأنفاق بالإسكندرية سيمثل نقلة نوعية لجميع أهالي الإسكندرية، بما يليق بالعاصمة الثانية لمصر، وخاصة ونحن مقبلون على الجمهورية الجديدة كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتالي فتنفيذ المترو سيوفر وسيلة نقل حضارية جديدة أمنة تخدم كل أهالي الإسكندرية.



وأشار الحمامي، نائب دائرة المنتزة والتي تضم بداية المترو في أبوقير، إن المترو يعتبر حلاً حقيقًا لحل مشكلة الزحام جنبا إلى جنب مع مشروع محور المحمودية العملاق، فضلاً عن تلافي المشكلات التقليدية للقطاع العادي، من حيث الوصول والمغادرة في مواعيد منتظمة، كما سيرفع من القيمة السوقية لكل العقارات المتواجدة بالأحياء التي سيمر بها المترو، ويعيد للمدينة رونقها من جديد.

الخروج من الحيز العمراني الضيق وتوفير فرص عمل



من جانبه، أشار النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، إلى أن مقترح وصول المترو إلى غرب المحافظة وبرج العرب سيمثل انفراجة لكل أهالي الإسكندرية بالخروج من الحيز الضيق للمدينة والتوسع عمرانيا إلى غرب المدينة في ظل وجود وسيلة مواصلات أمنة وسريعة في متناول الجميع.



وأكد جبريل، أمين النقل والمواصلات بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن المشروع بمراحله المختلفة سيوفر الألاف من فرص العمل لشباب الإسكندرية، سواء في مراحل التنفيذ أو في مرحلة التشغيل، مطالبا بان يتضمن المشروع إنشاء معهد فني لإيجاد كوادر للعمل بالمشروع باستدامة.

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