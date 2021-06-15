عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. 1.7 مليون عملية توثيق إلكترونية خلال 3 أشهر

السعودية
السعودية

أعلنت وزارة العدل  السعودية  إجراء نحو 1.7 مليون عملية توثيق إلكتروني، خلال الربع الثالث من العام الهجري الجاري 1442هـ.

وأوضحت وزارة العدل السعودية وفقا لما ذكرته صحيفة سبق، إتاحة خدماتها التوثيقية إلكترونياً عبر بوابة ناجز Najiz.sa، دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل؛ بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

txt

السعودية تنفذ حكم الإعدام في أحد الجناة أثار الفتنة وكوّن خلية مسلحة

txt

السعودية: إعطاء 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا للمواطنين والمقيمين بالمملكة

وأشارت الوزارة السعودية أن قائمة العمليات اشتملت على 926 ألف عملية توثيق وكالات وإقرارات، وفسخ أكثر من 167 ألف وكالة، فيما بلغ عدد طلبات توثيق العقارات نحو 514 ألف طلب، وأكثر من 10 آلاف عملية توثيق عقود شركات، وفيما يخص الحالات الاجتماعية فقد بلغت أكثر من 65 ألف عملية، وتوثيق قرارات الشركات 450 قراراً، إضافة إلى 21 عملية توثيق رهن صناعي.

وكانت الوزارة قد أطلقت التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية؛ بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين؛ بما يغنيهم عن مراجعة كتابات العدل، كما يسهم التحول الرقمي للتوثيق في توفير أكثر من 8 ملايين ورقة سنوياً.

وزارة العدل السعودية توثيق إلكتروني السعودية بوابة ناجز Najiz sa توثيق العقارات التحول الرقمي

ترشيحاتنا

برلماني: إنشاء أول مصنع لـ دباغة الجلود خطوة نحو التخلص الآمن من المخلفات

برلماني يطالب بتوفير اعتمادات مالية للعمالة المؤقتة والـ 120 ألف معلم

رئيس القومي للمرأة تستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

شكري: إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق يخالف القانون الدولي

بعد هجوم نواب ضده|رئيس "برلمانية مستقبل وطن" يوجه رسالة لـ وزير البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

محمد حسين يعقوب أمام الجنايات: لا أعلم شئ عن داعش.. وحسن البنا أسس الأخوان بحثا عن الحكم

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

ذلك ليس عبثا.. الجنايات توجه رسالة للشيخ محمد حسين يعقوب

الخطيب يواسي شوبير خلال تشييع جنازة شقيقه ..صور

وصول محمد حسين يعقوب إلى جنايات أمن الدولة لسماع أقواله في خلية داعش إمبابة

الجنايات تسأل محمد حسين يعقوب: أليس أساتذة الأزهر الآن هم علماء الدين؟

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

مايا مرسى تفتتح التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية

بالتورتة والكولا.. احتفال الشرطة بعيد ميلاد سجين يثير الغضب في البرازيل |فيديو

تمتلك مرسيدس وهيونداي.. ضبط أغنى متسولة في الأردن وصدمة بعد اكتشاف ثروتها

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ