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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

دكتور ناصر الجيزاوي
دكتور ناصر الجيزاوي القأم بأعمال رئيس جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

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وشملت القرارات تعيين الدكتورة إيناس محمود مكاوى الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الزراعية بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية الزراعية ، وتعيين الدكتور هيثم محمد شحاته الأستاذ بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الأراضي والمياه. 


كما أصدر الجيزاوى قرارا بقيام الدكتورة ولاء إبراهيم محمود الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها بأعمال رئيس مجلس قسم الهندسة الكهربية.


من ناحية أخرى هنأت جامعة بنها في بيان لها اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة مرور 7 سنوات على توليه الرئاسة.


وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الرئيس السيسى أعاد لمصر مكانتها وثقلها على المستويين الإقليمي والدولي.


وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى أن المشروعات التنموية الكبرى والعملاقة التي تم تنفيذها على مدار السنوات السبع الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية لم تشهدها مصر من قبل.
وأضاف الجيزاوي، أن القيادة السياسية والدولة المصرية واجهت العديد من التحديات الصعبة منذ عام 2014 وعلى مدار 7 سنوات تغيرت مكانة مصر فى كافة المجالات وشهدت طفرة غير مسبوقة فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف الى تحسين نوعية حياة المواطنين.


من ناحية أخرى، واصل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة ، حيث تفقد صباح اليوم الامتحانات بكليتي الزراعة والطب البيطرى بمشتهر يرافقه الدكتورة أمانى عباس عميد كلية الطب البيطرى ، والدكتور محمود الزعبلاوى القائم بأعمال عميد كلية الزراعة ووكلاء الكليتين.


واطمأن  القائم بأعمال رئيس الجامعة ، خلال جولته، على تواجد الأساتذة والمراقبين فى المواعيد المحددة لبدء الامتحانات ، كما اطمئن على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.


واستطلع " الجيزاوى "  خلال جولته رأى الطلاب فى الامتحانات وعدم وجود أى شكاوى من الأسئلة ، مشيدا بما شاهده خلال جولته بالكليتين من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.


واكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على انتظام سير الامتحانات بكليات الجامعة وتوفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات خاصة في ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.


فى سياق متصل نجح فريق جراحة الفم والأسنان بوحدة الأسنان بمستشفى جامعة بنها من استئصال كيس من عظام الفك السفلي لفتاة تبلغ من العمر 23 عاما.


وقال الدكتور سمير حلاوة استشاري جراحة الفم والأسنان بالمستشفى إن حجم الكيس كان كبيرا وممتدا بعدة تكيسات من منتصف الفك السفلي إلى الجهتين اليمنى واليسرى حتى منطقة النواجز premolars، ما تسبب في إزاحة جذور الأسنان المحيطة وكان التحدي هو المحافظة على عظام الفك دون الاضطرار لاستئصالها وتعويضها بشريحة معدنية، والحفاظ على الأسنان والضروس المتأثرة.


وأضاف أن التعاون كان بين فريق الجراحة وفريق حشو الجذور حشو العصب الذي قام بحشو عصب جميع الأسنان المتأثرة والمحيطة بالكيس خلال فترة العلاج، تم عمل تسريب وقتي للكيس لتقليل حجمه إلى أصغر صورة ممكنة مع تركيب دعامة أكريلك obturator للحفاظ على فتحة التسريب وإمكان تنظيف وتطهير الفجوة لفترة امتدت أكثر من ستة أشهر، حتى تم استئصال الكيس بنجاح وتحليل أنسجته وملأ الفراغ العظمي بعظام صناعية مختلطة بعوامل نمو تحفيزية مشتقة من دماء المريضة نفسها تم إعداده داخل الوحدة.  


وأشاد حلاوة بفريق العمل على ما بذله من جهد، منهم الدكتور أحمد يسري الذي قام بحشوات العصب، والدكتور السيد فهيم استشاري جراحة الفم والأسنان، والدكتور محمد مجدي عبدالموجود، ووجه الشكر للدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة بنها، والدكتور عمرو توفيق رئيس الوحدة على ما بذل من جهد لرفع مستوى العمل بالوحدة، وتذليل العقبات لخدمة المرضى ورعايتهم.

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