طبيب يحذر : تناول المسكنات دون إشراف طبي يؤدي لـ فشل كلوي

قال الدكتور حسين الفيشاوي أستاذ الكلى وزراعة الكلى بكلية طب قصر العيني، إن مصر بها العديد من الأمراض التي لا يتم اكتشافها بشكل مبكر وعلاجها بالشكل الأمثل.

وأضاف حسين الفيشاوي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" أي مريض يشتكي من ألم في الجنب أو حرقان في البول أو صديد في البول لا يتوجه للطبيب ولكنه يلجأ إلى أخذ مسكن، وبالتالي لا يعلم أن هناك حصوات على الكلى تؤدي إلى حدوث فشل كلوي".

وتابع حسين الفيشاوي: "على أي مريض ألا يقوم بشراء أي دواء بدون روشتة طبية يوصفها له طبيب متخصص".

واكمل حسين الفيشاوي:" تناول المسكنات بشكل مفرط وبدون استشارة طبية يؤدي إلى فشل كلوي وقصور كلوي بشكل كبير".

ولفت حسين الفيشاوي:" نسبة القصور الكلوي في مصر وصلت لحوالي 10% من سكان مصر ،ووصلنا لأكثر من 150 ألف مريض يتم علاجهم عن طريق الغسيل الكلوي"، مضيفا:" زراعة الكلى تزيد من عمر مريض الفشل الكلوي وفق الدراسات العلمية، والزراعة هو المنفذ الوحيد لإنقاذ من يعاني من الفشل الكلوي".



