زعيم عربي يوجه رسالة إلى رئيس وزراء إسرائيل الجديد

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى نفتالي بينيت، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسًا للحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقال الديوان الملكي المغربي إن الملك محمد السادس بعثر برقية إلى بينيت قال خلالها "يطيب لي، بمناسبة انتخابكم رئيس وزراء دولة إسرائيل.. أن أعرب لمعاليكم عن أحر التهاني وأخلص تمنياتي بكامل التوفيق في مهامكم السامية".

وأضاف ملك المغرب "أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم حرص المملكة المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش جنبا إلى جنب، في أمن واستقرار ووئام".

وأعاد المغرب العلاقات مع إسرائيل في 10 ديسمبر الماضي بوساطة أمريكية خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وصوت الكنيست الإسرائيلي، الأحد الماضي، لصالح منح الثقة لحكومة بينيت المعروفة بـ"حكومة التغيير" المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 صوتا.