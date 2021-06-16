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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن ينضما إليه

الناتو يطيح بآمال أوكرانيا وجورجيا في الحصول على العضوية

أمين الحلف
أمين الحلف

استبعد حلف شمال الأطلسي الناتو ضم دولتين آخريين إليه، معتبرًا أن الأمر ليس على جدول أعمال الحلف الحالية، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

 

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج، أن الحلف لا ينظر في الوقت الراهن في إمكانية تقديم خطة الحصول على العضوية لجورجيا وأوكرانيا.

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وذكر ستولتنبيرج خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو إن "ما يتصدر الاهتمام الآن هو الإصلاحات... وعندما يدور الحديث عن أوكرانيا وجورجيا، فإننا نعير الاهتمام لمدى تجاوبهم مع معايير الناتو".

 

وتابع: "ولذلك ندعم الجهود لمواصلة الإصلاحات وتحديث المؤسسات الدفاعية والأمنية (في البلدين)، وهذه أهم قضية نتحدث عنها".

 

وأكد أن مدى استعداد أوكرانيا وجورجيا للانضمام إلى الناتو، سيحدده البلدان المذكوران والأعضاء الـ 30 في الحلف، مشيرا إلى أنه "من حقهما السيادي تقرير مصيرهما".

 

وأشار إلى أن مساعدة الناتو لأوكرانيا تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة المدنية على القوات المسلحة، وأن الحلف يعمل مع السلطات في كييف لضمان إنجاز الإصلاحات بالكامل.

 

وشدد على أن منح أي دولة الخطة للحصول على العضوية يتطلب موافقة كافة الأعضاء الـ 30 في الناتو، وهذا لم يناقش خلال القمة الأخيرة للحلف، التي عقدت في بروكسل 14 و15 يونيو.

 

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