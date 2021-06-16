الخارجية الروسية: بذلنا قصارى الجهد لكي تخرج قمة جنيف بصورة إيجابية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف "إن بلاده بذلت قصارى جهدها خلال التحضير للقمة الروسية -الأمريكية بين الرئيسين الروسي والأميريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن في (جنيف) اليوم، كي تخرج هذه القمة بصورة إيجابية ويتوقف تدهور العلاقات بين البلدين".



وأضاف ريابكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الأربعاء/: "اليوم أحد أهم الأيام، حيث يلتقي زعيما روسيا والولايات المتحدة، فالعالم أجمع يتابع هذا الحدث باهتمام بالغ".



وتابع نائب وزير الخارجية الروسي:"لقد بذل الجانب الروسي قصارى جهده خلال التحضير لهذه القمة من أجل أن تخرج بصورة إيجابية وتتوج بنتائج من شأنها وقف المزيد من التدهور في العلاقات الثنائية والتحرك إلى الأمام"، مشيرا إلى أن جدول أعمال القمة مزدحم وستكون طويلة.

واختتم بالقول:" إنني على ثقة من أنه ستتاح للزعيمين الفرصة لتبادل التقييمات بشكل كامل"، معربا عن أمله أن يجد الرئيسان حلولًا بشأن القضايا الرئيسية للبلدين والمجتمع الدولي، وخاصة في مجال الأمن.