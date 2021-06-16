الرئيس السويسري يستقبل بوتين وبايدن.. والزعيمان يبدآن قمتهما في جنيف

أفادت شبكة “سكاي نيوز عربية”، في نبأ عاجل لها، ببدء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف، وذلك بجلسة مباحثات مصغرة.

واستقبل الرئيس السويسري، جاي بارملين، بوتين وبايدن تمهيدا للقمة الثنائية المقرر عقدها بعد قليل في فيلا "لا جرانج" بالعاصمة جنيف.

وحسب وسائل الإعلام الروسية، وصل كل من بوتين وبايدن إلى مقر انعقاد قمتهما فيلا "لاجرانج" في جنيف، لبدء محادثاتهما التي تشمل 3 جلسات.

ويشمل الوفد الروسي المرافق لـ بوتين كلا من وزير الخارجية سيرجي لافروف ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس إدارة الرئيس الروسي دميتري قوزاق، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف.

فيما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه من الجانب الأمريكي، سيشارك في قمة جنيف، كل من وزير الخارجية أنتوني بلينكين ، ونائب وزير الخارجية للشئون السياسية فيكتوريا نولاند، وسفير الولايات المتحدة في روسيا جون سوليفان، والمدير الأول للشئون الروسية في مجلس الأمن القومي إريك جرين، ومساعد الرئيس للأمن القومي جيك سوليفان.

وحسب “روسيا اليوم”، من المتوقع أن يعقد بوتين وبايدن في أعقاب القمة مؤتمرين صحفيين منفصلين.

كما من المتوقع أن يناقش الجانبان عددا واسعا من الموضوعات، منها الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة فيروس كورونا ومحاربة الهجمات السيبرانية والتعاون الاقتصادي وتغيرات المناخ ومختلف النزاعات الإقليمية، بالإضافة إلى المسائل العالقة في العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.